Alanya'da mazbata günü

Başkan Yücel, AK Parti'ye teşekkür ziyaretinde bulunarak "Biriz, birlikteyiz" mesajı verdi

Alanya'da mazbata günü
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YEREL seçimlerde ikinci kez Alanya Belediye Başkanı seçilen Yücel, MHP İlçe Başkanı Türkdoğan'la birlikte Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu’yu ziyaret ederek "Toklu ve yönetimi, seçim sonucunun baş mimarlarındandır. Biriz, birlikteyiz" dedi. Öte yandan, Yücel ve 37 meclis üyesinin mazbatalarını bugün Alanya İlçe Seçim Kurulu'ndan alacakları öğrenildi. l 9'DA
 

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