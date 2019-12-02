Alanya'da mavi bayrak için toplandılar

Uğur KANBEROĞLU

TÜRKİYE’DE en çok mavi bayrak sahibi bölgeler sıralamasında 73 nokta ile ilk 3’te yer alan Alanya’da, mavi bayrak sahibi tesisler Konaklı Titan Select Otel’de Mavi Bayrak 2019 Yılı Değerlendirmesi ve 2020 Yılı Başvuruları toplantısında bir araya geldi. Toplantı Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TURÇEV) Antalya İl Koordinatörlüğü ve Alanya Belediyesi işbirliği ile düzenlendi. Toplantıya Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, TURÇEV Antalya İl Koordinatörü Lokman Atasoy, turizmciler ve mavi bayrak sahibi tesislerin temsilcileri katıldı. Başkan Yücel’in açılış konuşmasıyla başlayan değerlendirme toplantısı İl Koordinatör Yardımcısı Mustafa Ergiydiren’in sunumuyla devam etti. Sunum içeriğinde 2019 yılı sezon değerlendirmesinin yanı sıra 2020 yılı Mavi Bayrak Online Başvuru Sistemi hakkında da bilgilendirme yapılıp, mavi bayrak kriterleri ile ilgili detaylara yer verildi.

‘İLGİYİ ARTTIRMAK İSTİYORUZ’

Başkan Yücel, Alanya Belediyesi olarak çevrenin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kurum olarak uzun yıllardır kent ölçeğinde çalıştıklarını söyledi. Başkan Yücel, “Halk plajlarımızın mavi bayrak sorumlusu olarak devam ettiğimiz sürecimize 2017 yılı itibariyle Mavi Bayrak Yerel Sorumlusu olarak devam ediyoruz. 2020 yılı itibariyle de mavi bayraklı plajlarda aynı denetim programının uygulanarak verimliliğin devamını sağlamak amacıyla çevrenin korunmasına dair çeşitli çevre etkinlikleri düzenleyeceğiz ve ilgi, alakayı arttıracağız” dedi