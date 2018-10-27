Alanya'da mantar toplarken kabusu yaşadı!

OLAY, dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mantar toplamak için Beşağaç mevkisine giden 4 arkadaştan bir tanesi toplama sırasında yolunu şaşırarak kayboldu. Diğer arkadaşları da kaybolan arkadaşlarını aramalarına rağmen bulamayınca olayı jandarma ve 112'ye bildirdi. Bölgeye hareket eden jandarma ekiplerinin ihbarı üzerine olaya AKUT Alanya ekibi de dahil oldu. Olay yerinde gerçekleştirilen aramalar sonucunda kaybolan şahsın çevre köylere gidebileceği değerlendirildi. Bu esnada kaybolan şahsın kapalı olan telefonundan sinyal alındı ve gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda vatandaşın Yaylakonak Mahallesi'nde bir köy evine ulaştığı bilgisine ulaşıldı. Köy evine giden ekipler kaybolan vatandaşı buldu. Sağlık kontrolünden geçirilen vatandaş yakınlarına teslim edildi.