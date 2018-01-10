Alanya'da makaleler yarışacak 

ATDD Başkanı Canan Şencan, "Toplumsal duyarlılık" adı altında serbest bir makale yarışması yapıyoruz. İsteyen istediği konuda yazabilecek. Sınır yok. Yeter ki 'Toplumsal Duyarlılık'la ilgili olsun" dedi. Şencan makaleye katılım şartlarını ise şöyle açıkladı: "Makale daha önce herhangi bir şekilde yayımlanmamış olacak. Makaleler düz A 4 kağıdına, 12 punto ile yazılacak ve 2 sayfayı aşmayacak. Katılımcılarda yaş sınırı yok. Yaş aralıklarına göre, genç ve orta yaş grubu olarak kategorilere ayrılarak değerlendirilecek. Makalenin düzgün bir Türkçe ve imla kurallarına uygun bir şekilde yazılmış olması zorunludur. Aksi halde yazılan makale yarışmada değerlendirilmeyecek."

'ALANYA'DA İKAMET EDENLER KATILACAK'

Makalelerin siyasi propaganda yapılmadan kaleme alınması gerektiğini belirten Şencan, "Siyasi propaganda içeren makaleler yarışma dışı bırakılacak. Yarışma Alanya’da ikamet edenlere açık. 18 yaşını doldurmamış gençlerin velilerinin onayı ile yarışmaya katılımları gerekiyor. Makaleler arasında yapılacak değerlendirme sonucunda yayımlanabilir değerde görülen makaleler ile bir kitap bastırılması planlanıyor. Dereceye giren makaleler Alanya yerel gazete ve dergilerde yayımlanabilecek ancak bunun tasarrufu Alanya Toplumsal Dayanışma Derneğine ait" dedi.

İLK ÜÇE ÖDÜL

Yarışmada ilk üç dereceye girenlerin Dim Medya A.Ş., Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) ve Alanya Time Dergisi tarafından ödüllendireceğini belirten Şencan, "Mansiyona değer görülen makaleler olursa, çeşitli hediyelerle ödüllendirilebilir. Makalelerin bizzat yada posta yoluyla, Alanya Toplumsal Dayanışma Derneğine belirtilen süre içerisinde teslim edilmesi gerekiyor. Yarışmaya son başvuru tarihinden sonra posta yoluyla gelen makalelerin, postaya veriliş tarihi dikkate alınmayacak. Bu yüzden posta yoluyla gönderilecek makalelerin başvuru tarihi sona ermeden derneğe ulaştırılması gerekiyor. Yarışmaya başvuru tarihi 09 Şubat 2018 tarihinde mesai bitiminde sona erecek. Jüri üyeleri, Alanya’nın önde gelen basın mensupları ve köşe yazarlarından oluşturulacak. Dereceye girenlere ödülleri düzenlenecek özel bir organizasyonla teslim edilecek. Ödüllerin teslim edileceği tarih daha sonra belirlenecek ve katılımcılara bildirilecek" diye konuştu.

