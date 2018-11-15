Alanya'da mahkumlar şehitler için dua etti

ALANYA Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, cezaevinden sorumlu Cumhuriyet Savcısı Kenan Alkan, Cezaevi Müdürü Ali Şeref Kül ve Cezaevi Bölük Komutanı Üst Teğmen Erdem Eren'in katılım sağladığı organizasyon kapsamında mahkumlar Garnizon Şehitliği'ni temizlediler. Yapılan temizliğin ardından ise Alanya Garnizon Şehitliği'nde yatmakta olan şehitler için Cezaevi Vaizi Faruk Sağlam tarafından okunan Kur'an Tilaveti'ne geçildi.

'AL BAYRAĞIN ALTINDA HUZURLU İSEK ŞEHİTLERİMİZ SAYESİNDE'

Duaların ardından kürsüde yerini alan Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin EMRE yapmış olduğu konuşmasında "Öncelikle cezaevi idaremize bu anlamlı etkinlik adına teşekkürlerimi sunuyorum. 9 Kasım'da Yusuf Önder kardeşimiz şehadeti tattı. Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün burada ay yıldızlı bayrağın altında, huzurlu bir şekilde yaşıyor isek hiç şüphesiz başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nda, güneydoğuda, 15 Temmuz'da gözünü kırpmadan bu vatan için canlarını feda eden şehitlerimiz, kahramanlarımız sayesindedir. Dolayısıyla bu anlamda şehitlerimiz için burada olmak son derece anlamlı. Başta Cezaevi Savcımız, Cezaevi Müdürümüz, Bölük Komutanımız olmak üzere tüm arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyor ve tüm şehitlerimize gani gani rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.