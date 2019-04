Alanya'da mahalle sakinleri isyan etti: 'Durağımızı geri verin'

YAKLAŞIK on yıl önce yine halkın isteği üzerine yapılan üstü kapalı otobüs durağı kaldırıldı, yerine metal bir levha konuldu. İddiaya göre; durağın önünde bulunduğu apartmanın yöneticisi Mehmet Canpolat, durağın apartman arazisi sınırları içinde olduğunu iddia ederek Cikcilli Mahallesi Eski Muhtarı Mehmet Uğuz’a şikayette bulundu. 31 Mart’ta gerçekleşen yerel seçimlerden yalnızca iki gün önce mahallelilerin kullandığı kabin şeklindeki durak, görevliler tarafından söküldü. Durak yerine yalnızca bir levha konuldu. Sökülen durağın on yıldır burada bulunduğunu ve daha önce kimsenin durakla ilgili bir rahatsızlık yaşamadığını belirten mahalle sâkini Necati Çınar, DİM TV’ye konuştu. Çınar, “Bu apartman yapılmadan on yıl önce, Cikcilli henüz belde belediyesiyken bu durak yine bizim isteğimiz üzerine buraya konuldu. Yazın sıcaktan, kışın yağmurdan koruyan bu durağı ‘Apartman sınırlarımıza giriyor’ diye şikayet edilmesi üzerine seçime sadece iki gün kala kaldırdılar. Daha önce Cikcilli Kavşağı’ndan direkt buraya gelen otobüs hattının da güzergahı değişti, yolumuz uzadı. Zaten saatte bir geçen otobüsü burada güneşin altında, yağmur yağsa yağmurun altında beklemek zorunda bırakılıyoruz. Daha önce yetkililer bu alanın apartman arazisinde olduğunu bilmeden mi buraya kurmuşlar? İncelediler ve ihlal belirlediler diyelim, bu durağı alıp yolun karşısında uygun bir noktaya koymaları gerekirdi. Bizler mağdur ediliyoruz. Otobüs saatleri uzadı, güzergah değişti, burada belki bir saat otobüs bekliyoruz. Yetkililerden durağımızı geri vermelerini istiyoruz.” dedi. Halk, durağın kaldırılması ile ilgili mağduriyetlerini, daha önce durağın bulunduğu yerde bir elektrik direğine astıkları “Buradaki otobüs durağını söktürenler ve sökenler, yağmurda ve güneş altında millet beklerken içiniz çok mu rahat?” yazısıyla dile getirdi.