Alanya'da mağaza çalışanının işten çıkarılma nedeni pes dedirtti! Tüm ayrıntılar Dim TV Ana Haber'de

BİR zincir giyim mağazasının Alanya'daki mağaza çalışanı Instagram’da yer alanbir hesabı takip ettiği, hesaptan yapılan paylaşımları beğendiği gerekçesiyle tazminatsız işten çıkartıldı. Mağaza, tartışmalı işten çıkarmaya ‘Yargıtay kararı var’ diyerek cevap verdi. Açıklamada "Hakarete 'like' iş akdimize aykırı" denildi. Daha fazlası bu akşam saat 18.00’de Dim TV (dimtv.tv) Ana Haber’de.

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DİM TV NASIL İZLENİR?

'YENİ Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tvinternet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanyaadresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.