Alanya'da maç sonrası olay çıktı: Polis ve jandarma müdahale etti
Alanya'da oynanan Alanyaspor - Antalyaspor derbisinin ardından olay çıktı
GÜNCEL 13.12.2019, 23:56 14.12.2019, 00:21
EDİNİLEN bilgilere göre, Alanya'da oynanan Akdeniz derbisi, Alanyaspor - Antalyaspor maçının ardından dönüş yolunda Çevreyolu üzerinde Antalyaspor taraftarlarını taşıyan otobüsten inen şahıslar yol kenarındaki bazı kişileri kovalamaya başladı. Jandarma olaya anında müdahale etti. Olayın ardından Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve polis ekipleri eşliğinde taraftarları taşıyan otobüs Antalya'ya doğru yola çıktı. Antalyaspor taraftarının maçın ardından yaklaşık 2 saat güvenlik sebebiyle bekletildikleri öğrenildi. Yine Antalyaspor taraftarları ise ara sokaklarda otomobilleri durdurarak trafiğe müdahale etti.
Kaynak: YeniAlanya Bildirim
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