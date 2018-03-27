Alanya'da LÖSEV'i anlattı

İLK olarak Alanya Sanayici İş İnsanları Derneği (ALSİAD) yönetim kuruluyla, ardından da Özel Alanya Final Temel Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. ALSİAD üyelerine LÖSEV’in çalışmaları hakkında bilgiler veren Canıdar LÖSEV'in devlet destekli değil tamamen bağışlarla ayakta duran bir kurum olduğunu dile getirdi.

'HER TÜRLÜ YARDIMI YAPIYORUZ'

LÖSEV'in merkezi Ankara olmak üzere altı şehirde şubelerinin olduğunu ve bunlardan birinin de Isparta ve Burdur'u da kapsayan Antalya şubesi olduğunu söyleyen Canıdar, "LÖSEV devlet destekli bir kurum değildir. Tamamen bağışlarla ayakta duran bir vakıftır. Merkezimiz Ankara. 6 şehirde şubesi var. Önümüzdeki günlerde Adana ve Trabzon illerine iki tane daha şubemiz açılacak. Şubelerimizden bir tanesi de Antalya’dır. Isparta ve Burdur da Antalya’ya bağlıdır. Bir sosyal hizmetler birimimiz var. Biz Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfıyız fakat başlangıç noktamız lösemili çocuklardı. Şimdi ise çocuklar ve tüm kanser hastalarına bakıyoruz. Çocuk veya yetişkin fark etmiyor. Bu çok önemli çünkü bizi sadece lösemili çocuklara bakıyoruz sanıyorlar. Sosyal Hizmet Birimimizdeki arkadaşlarımız özel, devlet fark etmiyor, hastane, hastane dolaşıyor orada hasta kayıtları alıyor. Hasta kayıtlarını aldıktan sonra hastaları evlerinde ziyaret ediyor. Evlerindeki maddi ve manevi koşullarına bakarak bunları kayıt altına alıyor. Kayıtlarını aldıktan sonra bir daha ki ev ziyaretinde ihtiyacı neyse onları götürüyor. Tabi bu belgeleri merkezde de paylaşıyor. Merkezimiz belirtilen ihtiyaç doğrultusunda maddi yardım yapıyor. Biz LÖSEV olarak hastalarımıza maddi, ayni ve sosyal yardımlar yapıyoruz" dedi. ALSİAD Yönetim Kurulu, Alanya adına LÖSEV'e yardımlar konusunda elimizden geleni yapmaya hazırız mesajını verdi.

FİNAL LİSESİ ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞTU

ALSİAD'daki görüşmelerinin ardında Canıdar, LÖSEV ve LÖSEMİ hastalığı ile ilgili bilgi vermek için Özel Alanya Final Temel Lisesi'ni ziyaret etti. Öğrencilere yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Canıdar, LÖSEV'de gönüllü olmanın önemine değindi. Özellikle LÖSEMİ hastalığının bir kan hastalığı olduğunu ve tedavisi için bazı safhalardan sonra sadece kemik illiği naklinin gerektiğini belirten Canıdar, insanların kemik iliği nakli dendiğinde çekimser davrandıklarını ancak sanıldığı gibi bir tedavi olmadığını anlattı. Hastaların her yönden destek beklediklerini söyleyen Canıdar, "Maalesef Türk insanı başına gelmeden bazı şeyleri anlayamıyor. Oysaki kemik iliği nakli dediğimiz süreç sadece kişinin 3 tüp kan vermesiyle halledilen bir aşama. Yani siz bağışçı olduğunuz da sadece 3 tüp kanla bir hayatı kurtarabiliyorsunuz. LÖSEV'in adını kullanarak maddi yardım toplayan insanlar oluyor. Bu konuda dikkatli olunmasını istiyoruz" dedi. Özel Alanya Final Temel Lisesi Müdürü Muzaffer Yalçın Kutlu, sunumunun ardından Canıdar'a çiçek takdim etti.