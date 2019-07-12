Alanya'da 'liyakat' çağırıs: 'Adalet istiyoruz'

ULU, “Devlet, milletin teşkilatlanmış halidir. Devleti liyakatten, ehliyetten yoksun ve en önemlisi millete sadakati olmayan, aklını kiraya veren mankurtlara teslim etmemizin bedelini 15 Temmuz 2016’da çok ağır bir bedel ödeyerek gördük. Bu vesile ile 15 Temmuz şehitlerini rahmetle anmak istiyorum. Şehit ve gazilerimizi bir kez daha saygı ile anıyoruz.

Basın toplantımızın asıl amacı önümüzdeki hafta yapılacak olan idarecilik mülakatları ile ilgilidir. Şunu özellikle belirtmek isterim ki devletin dini adalettir. Biz devletimizden Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk’un da ifade ettiği üzere ve herkesin de bildiği Peygamber Efendimizin, işinin ehli olduğu için Kâbenin anahtarını bir müşrike verdiği gibi aynı yoldan yürünmesini istiyoruz. Bunu talep ederken ana düşüncemiz Türk milletinin bekasını aklımızdan ve vicdanımızdan çıkarmıyoruz. Eğer milli eğitim bazı vakıf ve derneklerin tekeline bırakılırsa Allah göstermesin 15 Temmuz’dan daha ağır bedeller ödeyebiliriz. Eğitimimizin içinde bulunduğu durumu daha iyi anlamak için bazı sayısal veriler vereceğim. Bu veriler bakanlığın ve ÖSYM’nin verileridir. 540 bin öğrencinin katıldığı PİSA sonuçlarına göre ne yazık ki ülkemiz 72 ülke arasında 50’nci sıradadır. Bu yıl yapılan LGS’de öğrencilerimizin yüzde 16.4’ü dört işlemi bilmemektedir. Türkçeden öğrencilerimizin ne yazık ki yüzde 67’si orta ve ortanın altındadır. Matematikte ise öğrencilerimizin yüzde 84’ü orta ve altıdır. ÖSYM’nin yaptığı 2018 sınavları ile ilgili bazı rakamlar da vermek istiyorum. Türkçede öğrencilerimiz 40 soruda ortalama 16 bin 179, matematikte 40 soruda ortalama 5 bin 828, fen bilimlerinde ise 20 soruda ortalama 2 bin 828 soru cevaplayabilmiştir. Yukarıda verdiğim rakamlar her iki memurdan biri bizim üyemiz diyenlere ithaf olunur. Başarısızlıkla, kul hakkı yemekle ve liyakatsızlıkla övünülüyorsa sorun yok demektir. Eğitim alanındaki başarısızlığın tüm yetkililerce ve kamuoyunca kabul edildiği de bir gerçektir. Bütün bunların sorumlusu kim derseniz? Mülakata girmeden puanları ve atanacakları okulları bile belirleyen zihniyettir. Bunun en güzel örneğini geçmiş yıllarda sosyal medyada yapılan paylaşımdır. Sendikasına ve torpiline bakılarak mülakat yaparsanız sonuç budur. Türk Eğitim Sen Antalya 2 Nolu Şube olarak sorumluluk bölgemizde bulunan Alanya-Manavgat-Gazipaşa-Akseki-Gündoğmuş ve İbradı’daki atamaların takipçisiyiz. Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünü de atamaları onaylarken adalet ve liyakatı dikkate alması konusunda buradan uyarıyoruz. Türk Eğitim Sen haksızlığa ve hukuksuzluğa fırsat vermeyecektir” diye konuştu.