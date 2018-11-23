Alanya'da lezzetin adresi: Bursa Kebap Evi

Şevket Tokuş Caddesi, Yayla Yolu Kavşağı'nda faaliyet gösteren Bursa Kebap Evi, 12.00 ile 18.00 saatleri arasında hazırladığı indirimli menülerle dikkat çekiyor. İşletme yetkilileri, lezzeti ucuza tatmak isteyenleri Bursa Kebap Evi’ne davet ediyor

Alanya'da lezzetin adresi: Bursa Kebap Evi
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Alanya'da lezzetin adresi: Bursa Kebap Evi

Alanya'da lezzetin adresi: Bursa Kebap Evi

ALANYA’DA 10 Mayıs 2018 tarihinde 89’uncu şubesini açan Bursa Kebap Evi, lezzetli menüleriyle dudak ısırtıyor. Türkiye genelinde toplamda 95 şubeye ulaşan Bursa Kebap Evi, usta ellerden çıkan lezzetleri müşterilerine sunuyor. Alanya'da, sadece İskender Kebap değil, Bursa'nın kendisine has yöresel ürünlerini de satan işletme, damak tadına önem verenlere farklı tatlar sunuyor. Ürünlerinde katkı maddesi kullanmayan işletme, doğallığıyla ön planda. Kullanılan etlerin tamamının helal kesim olduğu işletme, marka değerini ortaya koyuyor.
FİYATLAR HER BÜTÇEYE UYGUN 
Lüks görünümüne rağmen işletmede her kesimden vatandaşın bütçesine uygun menü bulmak mümkün. Özellikle 12.00 ve 18.00 saatleri arasında İskender, içecek ve çorbadan oluşan menü ile pideli köfte, salata ve içecekten oluşan menüyü 22.90 TL'den alabilirsiniz. Aynı saatler arasında beğendili tavuk külbastıyı yanında patates ve içecekle 19.90, içeceği ile birlikte dürümü 13.90, tombik döner ve içeceği 12.90, çorba ve salatayı 10.90 ayrıca çay ve künefeyi 8.90’dan tüketebilirsiniz. Öte yandan kampanyanın geçerli olduğu saat diliminde tüm ürünlerde yüzde 20 indirim mevcut. 
Yetkililer, işletmenin ilk senesi olduğu için Türkiye bazında fiyatları en uygun şube olduğunu belirttiler. 
TATLILAR SİZDEN, ÇAYLAR BİZDEN
Kafeterya olarak da hizmet veren işletme, yemekten sonra müşterilerine çay ve kahve ikramında bulunuyor. Bursa Kebap Evi, künefe, katmer, Kemalpaşa, Uludağ dondurması ve enfes üzüm şırasıyla Alanya halkını bekliyor.   
 

Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2018, 20:03
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