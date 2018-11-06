Alanya'da Lezzet Şöleni başlıyor

ALANYA Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Alanya Uluslararası Yemek Yarışması, bu yıl 7. kez düzenleniyor. Etki alanını genişleten yarışma renkli günlere ev sahipliği yapacak. Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve yurtdışından pek çok yarışmacı ile ünlü jüri üyelerinin 3 gün boyunca Alanya’da olacağı yarışmada birbirinden renkli şovlar sergilenecek. Mutfak Mirası Alanya’nın çatısı altında yöresel yemeklerin korunmasını hedefleyerek, unutulmuş lezzetlerin gün yüzüne çıkması ve unutulmuş bazı reçetelerin yemek masalarında yeniden yer alması hedefleniyor.

YARIŞMA 2 BÖLÜMDEN OLUŞACAK

İki bölümden oluşan yarışmada birinci bölüm 3 ana kategoride gerçekleşecek, lise, üniversite ve usta şefler arasında yarışmanın profesyonel ayağı tamamlanacak. Yemekler özel sunum şekilleri ile seyirciyle buluşacak. İkinci bölümü olan Yöresel Yemekler ile Ev Hanımları kategorisi Alanya Kültür Merkezi’nde lezzet şöleni yaşatacak. Alanya turizmine ve yemek kültürüne tanıtım desteği sağlayan bu özel yarışmada Yöresel Yemek kategorisinde Alanyalı ev hanımları yarışacak. Alanya yöresel yemekleri gastronomi dünyasına renk katacak. 7-9 Kasım arasında Alanya Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan yarışmanın sunucusu TV programcısı ve köşe yazarı usta şef Elif Korkmazel olacak. 8 Kasım Perşembe günü amatör olup, şef olmayan yarışmacılar Alanya Yöresel Yemekleri ve tüm yörelerden yemekler kategorisine ek olarak Avokadolu Ana Yemek adı altında yeni bir kategori daha eklenecek. Pek çok usta şef, gurme, TV yemek programcısı ve yerel katılımcılardan oluşacak jüri üyeleri tek tek yemekleri sunum, lezzet ve görünüm açısından değerlendirecek. Jüri üyeleri yemeklerin tadına bakıp, hem lezzet, hem de görsel sunumları için puanlama yapacaklar. Usta şeflerden yemek workshopları ve Favori Lezzetler Ekibi’nin renkli mutfak sunumları, Alanya Kültür Merkezi’nde 3 gün boyunca devam edecek.

