Alanya'da 'Lezzet Şöleni' başladı 

TÜRK ve dünya mutfağının ünlü şeflerini buluşturan Akdeniz bölgesinin en büyük ve en kapsamlı yarışması, Alanya Kültür Merkezi’nde (AKM) organize edilen geniş katılımlı törenle açıldı. 6 ülkeden 753 yarışmacının katıldığı organizasyonun açılış törenine Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Venezuela’nın Türkiye Büyükelçi Jose Gregorio Bracho Reyes, Altın Kepçe Aşçılar Derneği Başkanı Fatih Saray, üniversite rektörleri, Belediye Meclis Üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, STK temsilcileri, turistler ve çok sayıda davetli katıldı.

‘YÖRESEL ÜRÜNLERİMİZİ TANITMAK İSTİYORUZ’

3 gün sürecek 7. Alanya Belediyesi & Altın Kepçe Uluslararası Yemek Yarışması’nın açılış konuşmasını yapmak için kürsüye gelen Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Göreve geldiğimizden bu yana Alanya’nın değerlerini, Alanya’nın yerel ürünlerini markalaştırmak ve bir tanıtım öğesi olarak iç ve dış pazarda kullanabilmek için önemli çalışmalar yürütüyoruz” dedi. Alanya turizmine alternatif çeşitlilik katarak gastronomi alanında da iyi bir ivme yakalamak için çalıştıklarını söyleyen Belediye Başkanı Yücel, “Alanya mutfağını gün yüzüne çıkarmak, yöresel lezzetlerimizin, bölgemizde yetişen ürünlerin değer kazanmasını sağlamak, gastronomi alanında ise Alanya turizmine alternatif bir çeşitlilik katmak için Mutfak Mirası Alanya projemizi hayata geçirdik” ifadelerini kullandı.

Yarışmada avakadolu lezzetlerin de yer alacağını kaydeden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Türkiye’nin avokado üretiminin yüzde 70’inin Alanya’da yapıldığını hatırlattı.

Konuşmasını organizasyona katkı sağlayan kurum, kuruluş ve şahıslara teşekkür ederek tamamlayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Alanya için bir marka haline gelen bu önemli yarışmaya katkı sağlamak için İstanbul’dan gelen Aşçılar Derneği Başkanı İsmail Ay ve ekibine, Avokadolu Lezzet Şovları için Favori Lezzetler Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Tapar ve ekibine, Ziraat Odası Başkanı Turgut Musluoğlu’na, Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen’e, işbirliği yaptığımız Altın Kepçe Aşçılar Derneği Başkanı Fatih Saray ve yönetim kuruluna, Jüri Başkanı Fikret Özdemir’e ve güzel sunumlarıyla yarışmaya renk katan Elif Korkmazel hanımefendiye ve emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara, sponsorlara teşekkür ederim” dedi.

ALANYALI HANIMLAR BUGÜN YARIŞACAK

3 gün sürecek organizasyonun ikinci gününde Alanyalı hanımlar da yarışacak. Yarışmanın en eğlenceli ve ilginç bölümlerinden biri olan Yöresel Yemek kategorisinde yarışacak hanımlar marifetli elleriyle hazırladıkları yöresel lezzetleri jürinin beğenisine sunacak. Saat 14.00’te başlayacak yarışmayı mutfak meraklıları izleyebilecek. Yarışmada Türkiye’nin yanısıra Romanya, Sırbistan, İngiltere, Filistin ve Hırvatistan’dan katılan şefler de kıyasıya yarışıyor.

MEHTER TAKIMINDAN MUHTEŞEM KONSER

Alanya Kültür Merkezi’nde sabah saatlerinde başlayan organizasyon öncesi Alanya Belediyesi Mehter Takımı bir konser verdi. Mehter takımından sonra sahneye gelen Nezahat-Abdullah Doğan İlkokulu halk oyunları ekibi de bir gösteri yaptı. Mehter Takımının konseri ve öğrencilerin gösterileri yarışmayı izlemeye gelenler tarafında ilgiyle izlendi.



Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2018, 22:31