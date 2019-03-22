Alanya'da Kütüphane Haftası programı hazır 

ALANYA Belediye Tiyatrosu Müdürlüğü’ne bağlı 3 kütüphane ve Kültür Merkezinde yapılacak etkinliklerin ilki 25 Mart Pazartesi başlıyor. ‘’Yaratıcı Olmanın Sihirli Olmayan Yolları’’ konulu söyleşisiyle Prof. Dr. Uğur Batı, lise öğrencileri, üniversite öğrencileri ve yetişkinlere seslenecek.

26 Mart Salı günü ise Murat Kaplan yine Kültür Merkezinde ‘’Etkili İletişimin Nöro – Linguistik Kodları’’ konulu söyleşiyle takipçileriyle buluşacak.

İMZA ETKİNLİKLERİ VE ATÖLYE ÇALIŞMALARI YAPILACAK

5 gün sürecek programda okul öncesi çocuklar ile ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik etkinlikler de düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında Emine Hacıkura Kütüphanesi, Mahmutlar Kütüphanesi ve Demirtaş Mustafa Hikmet Akın Kütüphanesi’nde çocuk kitap yazarlarıyla söyleşi, imza etkinlikleri ve çocuklara yönelik atölye çalışmaları yapılacak.

Bu etkinlikler kapsamında Serhan Kansu, Burcu Bahar çocuklarla buluşurken, alanında uzman eğitmenler ise çocuklarla ‘Oyun Atölyesi’, ‘Akıl Oyunları’ ve ’ Çam Kozalağından Geri Dönüşüm’ isimli atölye çalışmaları yapacaklar.

ÇOK OKUYANA ÖDÜL

Çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kütüphane kullanımının daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla, okur – yazar buluşmaları ve atölye çalışmaları düzenleyen Alanya Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü, bu etkinliklerin yanı sıra kompozisyon yarışması, okuma saatleri, tiyatro gösterileri, çok okuyanlara hediye ve başarı belgesi takdimi gibi etkinliklerle 55. Kütüphane Haftası’nı şenlendirecek.

EMİNE HACIKURA 10.YILINI KUTLAYACAK

Merkez’ de bulunan Alanya Belediyesi Emine Hacıkura Kütüphanesi de Kütüphane Haftası’nda 10. yılını kutlayacak. Öğrencilerin ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Alanya’nın en modern kütüphanesi Emine Hacıkura bu anlamlı haftada okurlarıyla birlikte 10. yılını gururla kutlayacak.

KÜTÜPHANELER VATANDAŞLARI BEKLİYOR

55. Kütüphane Haftası nedeniyle Alanya Belediyesi’ne ait Emine Hacıkura, Mahmutlar ve Demirtaş Hikmet-Mustafa Akın kütüphaneleri ve Kültür Merkezinde hafta boyunca her yaş grubuna hitap edecek etkinlikler düzenleyeceklerini hatırlatan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Bu Şehirde Okur Yazar Var” sloganıyla geçen yıl başlattığımız etkinliklere devam ediyoruz. Kütüphane Haftasıyla başlayan programlarımız, kitap fuarları ve 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivalimizle devam edecek. Vatandaşlarımızı ve öğrencilerimizi bu etkinliklere davet ediyorum” dedi.

‘’Bu Şehirde Okur Var’’ sloganı ve hashtag’i ile hareket edilen etkinlik programıyla ilgili daha fazla bilgi için sosyal medyadan Alanya Belediyesi, Alanya Belediye Kütüphaneleri ve Alanya Tiyatro Müdürlüğü hesaplarını takip edebilirsiniz.

Kütüphane Haftası Etkinlikleri:

25 Mart Pazartesi

Saat 10.00-12.00 Kültür Merkezi - Prof. Dr. Uğur Batı (Yaratıcı Olmanın Sihirli Olmayan Yolları)

26 Mart Salı

Saat 10.00-12.00 Kültür Merkezi-Murat Kaplan (Etkili İletişimin Nöro-Linguistik Kodları)

26 Mart Salı

Saat 14.00-15.00 Emine Hacıkura Kütüphanesi – Serhan Kansu (Çocuklar İçin Felsefe ve Yazarlık)

27 Mart Çarşamba

Saat 10.00-15.00 Emine Hacıkura Kütüphanesi– Serhan Kansu (Çocuklar İçin Felsefe ve Yazarlık)

28 Mart Perşembe

Saat 10.00 -15.00 Emine Hacıkura Kütüphanesi - Burcu Bahar (Lezzetli Hikayeler)

29 Mart Cuma

Saat 13.30- 16.00 Emine Hacıkura Kütüphanesi - Burcu Bahar (Lezzetli Hikayeler)

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2019, 11:30