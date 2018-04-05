Alanya'da kültür alışverişi sürüyor

BU kapsamda Alanya Litvanyalılar Derneği tarafından, Paskalya öncesi Alanya’ya davet edilen Litvanya’nın Silute şehrinden gelen 3 el sanatı ustasıyla, Alanya Belediyesi El Sanatları Atölyesi’nin hocaları ve öğrencileri yaptıkları el sanatlarını birbirlerine tanıtarak kültür alışverişinde bulundular.

ALANYA İPEĞİNİN GELİŞİM SERÜVENİ ANLATILDI

Alanya Belediyesi Kemal Atlı Kültür Evi’nde gerçekleşen organizasyonda El Sanatları Atölyesi hocaları, Alanya ipeği ve ipek kozasından elde edilen ürünleri Litvan el sanatı ustalarına anlattı. Litvanyalı Ağaç Oyma Sanatçısı Vytautas Rauktys, Yumurta Boyama Sanatçısı Angeli Rauktieve ve Müzede Dokuma Restoratörü olan İdalifa Ragelieve de Atölye öğrencilerine uygulamalı olarak sanatlarını gösterdi.

‘ALANYA KÜLTÜRÜNÜ DÜNYAYA TANITMAK İSTİYORUZ’

Alanya kültürünü dünyaya tanıtmak istediklerini vurgulayan Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Yenialp şunları söyledi; “Şehrimiz birçok medeniyete ev sahipliği yapan adeta bir kültür müzesi. Burada dünyanın 79 ülkesinden insan yaşıyor. Farklılığımız zenginliğimizdir. Bu zengin kültür ortamında da geleneksel el sanatlarımızı yaşatmak, yaşatırken de dünyaya tanıtmak istiyoruz.”