Alanya'da KOSGEB kuyruğu sürüyor

20 Aralık 2016 Salı 10:03
ÖDEME sıkıntısı içindeki KOBİ'lere sermaye desteği sağlamak için yeni bir destek programı açan KOSGEB, 50 bin TL'lik kredi faiz desteği uygulamasının başvurularının başladığı ikinci gün de Alanya Esnaf Sicil İrtibat Bürosu'nun önünde uzun kuyruklar oluşmaya devam etti. Yoğun başvuru üzerine vatandaşların için sicil bürosu bugün saat 00.00'a kadar mesai yapacak. KOSGEB'in 50 bin liralık 'Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği' programına yönelik başvuru kayıtları, 21 Aralık tarihine kadar devam edecek.
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