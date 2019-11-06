Alanya'da Köşdere'ye suç duyurusu

Ceren ŞAHİN

ALANYA'DA oteli bulunan, Çanakkale eski milletvekili İbrahim Köşdere hakkında şok iddialarda bulunan turizmci Mehmet Emre Öğütçüoğlu, dün Köşdere hakkında suç duyurusunda bulundu. Köşdere'nin, 10 yıllığına kiraladığı otelden kendisini eski milletvekili nüfuzunu kullanarak ve tehdit ederek çıkarmaya çalıştığını iddia eden Öğütçüoğlu, suç duyurusunda Köşdere'ye "Bedelsiz senedi kullanma, kamu kurum ve kuruluşlarını kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçlamasını yöneltti.

ÖĞÜTÇÜOĞLU’NUN İDDİALARI

Daha önce Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi'ne, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar Şube Müdürlüğü'ne ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'na belgeleriyle Köşdere hakkında şikayetlerde bulunan Öğütçüoğlu, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı ve kira sözleşmesi ile ödemelere ilişkin bilgi verdiği suç duyurusunda özetle şu iddialara yer verdi:

"İbrahim Köşdere, 1 Nisan 2017 başlangıç tarihli kira sözleşmemiz gereği, kira bedellerine ilişkin ödemeleri yapılan senetlerin şirkete iade edilmesi gerekirken ikisi hariç diğerlerini teslim etmemiştir. Bununla birlikte 2017 yılına ait kira borcumuz bulunmamasına rağmen senetler tarafıma karşı kullanılmış, hacze konu olmuştur. Mağduriyetim üzerine her ne kadar kendisiyle görüşme sağladıysam da herhangi bir faydası olmamıştır. Köşdere’ye herhangi bir borcumuz yoktur. Buna rağmen bedelsiz senedi icra takibine koyarak tahsil etmek istemekte ve haksız kazanç elde etmeye çalışmaktadır. Bunu yaparken de kamu kurum ve kuruluşlarını kullanmaktadır."

Öğütçüoğlu, "Konuya ilişkin delilleriyle birlikte suç duyurumu sundum. Takdir yüce yargı makamınındır" dedi.

