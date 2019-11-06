Alanya'da Köşdere hakkındaki şok iddialar sürüyor: 'Paravan şirket'

Ceren ŞAHİN

ALANYA’NIN tanınmış turizmcilerinden Mehmet Emre Öğütçüoğlu, 3 yıl evvel İbrahim Köşdere’ye ait oteli 10 yıllığına kiraladığını, ancak şu an Köşdere’nin oteli satmak istediği için kendisini otelden çıkarmak istediğini iddia etmişti. Sözleşme gereği haklarını talep eden Öğütçüoğlu’nun Köşdere tarafından tehdit edildiği de ortaya atılan iddialar arasındaydı. Yanı sıra sözleşmenin perde arkasında şok eden vergi kaçırma iddiaları da mevcuttu. Öğütçüoğlu, 10 yıllık kira bedeli olarak ödediği 1 milyon 165 bin doların karşılığında yalnızca 200 bin TL’lik bir fatura kesildiğini ifade ederek Köşdere’nin vergi kaçırdığını iddia etmişti. “İbrahim Köşdere, beni de o mağdurlar arasına almak istiyor" diyen Öğütçüoğlu, yardım talebini Yeni Alanya aracılığı ile duyurmuştu.

İDDİALARIN İKİNCİ PERDESİ

İddiaların ikinci perdesinde Köşdere’nin Öğütçüoğlu’ndan geciktirdiği çeki için ödeme yapmasına rağmen fahiş miktarda bir vade farkı istediği kaydedilmişti. Öğütçüoğlu “Geciken çekimi ihtarın ardından hemen ödememe rağmen önce 10 bin TL, ardından ise vade farkı olarak 195 bin TL istedi. Ben 'Bu fark niçin?' diye sorduğumda bana 'Kur farkı' dedi. Tüm bu talepleri belgeli ve şikayet dilekçelerime ekledim" demişti.

ŞİMDİ DE PARAVAN ŞİRKET İDDİASI

İbrahim Köşdere'nin kurduğu paravan şirketle Alanya’da çok sayıda turizmci ve iş insanını mağdur ettiğini de iddia eden Öğütçüoğlu "Alanya'daki eski şirketini feshetti ve bir paravan şirket kurdu. Bu paravan şirketi, yanında maaşlı çalışan bir personelinin üzerine yaptı. Ancak bu şirket Köşdere tarafından yönetiliyor. Dolayısıyla feshettiği eski şirketin çekleri patladı. Çok sayıda mağdur var. Alanya'nın tanınmış turizmcileri ve simaları ile bu yüzden mahkemelik. Bu paravan şirkete ait lojmanı ben İbrahim Köşdere'den kiralamıştım. Bu lojmanda yaşanan bir olaydan dolayı tanık olarak polis merkezinde ifademe başvuruldu. Bu ifademde, bana sorulan paravan şirket ve sahibi olarak gözüken kişiyi tanımadığımı, ben lojmanı Köşdere'den kiraladığımı söyledim” dedi.

‘ALACAKLILARI BENİ BULDU’

Öğütçüoğlu “Örneğin A. Group adlı bir firma var. Bu firmanın Köşdere'den 10 milyon dolar alacağı var ancak alamıyor. Kiraladığım Köşdere Otel'in tapusuna 7 milyon 800 bin TL şerh koymuşlar. A. Group, oteli ilk kiraladığım zaman benim Köşdere'nin kiracısı olduğumu öğrenince bana ihtar çekti. İhtarda "Biz alacaklıyız, kirayı bize ödeyeceksin" yazıyordu. Köşdere'ye "Böyle bir ihtar geldi, ne yapacağız?" diye sordum. Bana "İki kelime ile cevap ver. 'Borcum yoktur' diye yaz' dedi. Ben de dediğini yaptım. Köşdere ile yaptığımız bu yazışma da belgelidir" şeklinde konuştu.