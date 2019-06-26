Alanya'da korkutan zincirleme trafik kazası!

Alanya gündemini belirleyen yeni nesil kanal Dim TV'nin her akşam izleyicilerle buluşturduğu Ana Haber Bülteni yine dopdolu.. Alanya Çevre Yolu'nda feci zincirleme kaza, Çaresiz bir babanın Alanyalı yardımseverlere çağrısı, Alanya'da pazar esnafının 'kapalı pazar' isteği... Hepsi ve daha fazlası bugün Dim TV Ana Haber'de. Sakın kaçırmayın! Uzman haberci kadromuzun hazırladığı en özel haberlerle gündemi belirleyen Alper Kutay'la Ana Haber, hafta içi her gün saat 18.00'de Dim TV'de sizlerle