Alanya'da korkutan olay! 3 metre yüksekten yere çakıldı

Mehmet AL

OLAY önceki gün saat 18.00 sıralarında Konaklı Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. Kendisine ait evin dış cephesindeki korkuluklarda kaynak yapan Kısmet K. (53) bir anda dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten boşluğa düştü. Sert zemine düşerek yaralanan Kısmet K.’yi çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipler, ambulansla alarak Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Kısmet K.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.