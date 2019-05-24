Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre olay önceki gün saat 10.00 'da Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçeyi gezmeye çıkan 48 yaşındaki Bayram Güngör taşa basması sonucunda dengesini kaybederek yüz üstü yere düşmesi sonucunda toprak zeminde bulunan demir karnına saplandı. Yaralı Güngör yakınları tarafından çağırılan 112 acil servisle Aladdin Keykubat Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Alanya'da korkunç olay! Demir karnına saplandı
Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ndeki bahçeyi gezerken taşa basması sonucu yere düşen 1 kişinin karnına demir saplanması sonucunda yaralandı
Mehmet AL
YORUM EKLE