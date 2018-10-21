Alanya'da köpek dehşeti

OLAY saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Yaşar Bozkurt isimli vatandaşın köpeğine çarpan araç sürücüsü hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı. Olayın yaşanmasının ardından hemen yetkililere haber verdiğini ancak yetkililerin gerekli ilgiyi göstermediğini iddia eden Bozkurt, "Köpeğimi ihtiyacını gidersin diye dışarı çıkardım, gezdiriyordum. O anda nasıl olduysa bir bağırma sesi duydum ve döndüğümde köpeğim kanlar içinde yerde yatıyordu. Koştum ancak aracı o anda göremedim. Kameralarda var. Vurdu kaçıp gitti. Belediyeden, yetkililerden kimse ilgilenmedi. Bu nasıl bir vicdansızlık. Ben köpeğime çarpan kişinin bulunmasını istiyorum. Gerekli yerlere şikayet edeceğim" dedi.