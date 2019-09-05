Alanya'da kontrol yapan ekiplerden kendi güvenlik kamerasını takan esnafa teşekkür

Mehmet AL

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleriyle birlikte Belediye Zabıta ekipleri kamera olmayan işyerlerini uyarmak için gittiği sanayi çarşısında. bir esnafın güvenlik kamerasını taktığını gören polis ve zabıta ekibi esnafın işyerine giderek teşekkür ettiler. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ve belediye zabıta ekipleriyle Alanya'daki tüm işyerlerini kontrol eden ekipler 'Genelgeye göre kamu ve özel işletmelerin güvenlik eksikliklerinden dolayı hırsızlık olaylarının meydana geldiği, iş yeri sahipleri ve çalışanları ile ev sakinlerinin üzerinde endişe oluşturduğu belirtildi. İşyerlerinin ve işletmelerin mağdur olmamaları için güvenlik kamerasının zorunlu hale getirildiği belirtilen genelgede, kameraların özellikleri de yer aldı. Kameraların yüksek çözünürlüklü, gece görüşlü ve 30 gün görüntü saklayabilme özelliğine sahip olması istendi. Genelgede, kamera taktırmayanların Kabahatler kanununa göre cezalandırılacağı da belirtildi.