Alanya'da konseyin gündemi yoğun

YEREL Gündem 21 Evi’nde düzenlenen toplantıya Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan başkanlık etti. Toplantı gündeminde, halktan gelen şikayetler doğrultusunda, fare ve sineğe karşı önlem alınması, özellikle lavra döneminde gerekli bölgelere ilaçlamaların yapılması, kaldırımların gereksiz işgalinin ve elektrikli bisikletlerin kaldırımları işgal etmesinin önlenmesi, şehir merkezinde yol çizgilerinin belirlenmesi, motor egzozlarının neden olduğu gürültü ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesi için, gerekli ceza uygulamalarının hem araç sahiplerine hem bu sistemi uygulayan iş yerlerine uygulaması, kokart sahibi olmayan kişilerin rehberlik hizmeti vermesinin önüne geçilmesi gibi konular yer aldı.

