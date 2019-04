Alanya'da kök hücre ve kan bağışı için uçtular!

KIZILAY Alanya Şube Müdürlüğü’nün de kök hücre ve kan bağışı kampanyalarıyla ilgili bilgilendirme standı açtığı etkinlikte paraşütler bu kez donör bekleyen lösemi hastaları için havalandı. Etkinliği düzenleyen ekibin sözcüsü Boran Eser Kavaz, “Bugün Mülkiyeliler ve TANDEM Paragliding olarak kök hücre ve kan bağışı ile ilgili farkındalık yaratmak için uçuyoruz. Bulut topla, umut ol sloganıyla yola çıktık. Bu cümlenin hikayesi, yine bağış bekleyen hasta bir arkadaşımızın, arkadaşımız Zeynep Bilgin’den ‘Bana bulut getirin” isteğinde bulunmasıyla oluştu. Hasta yatağından gökyüzünü göremeyen arkadaşımız için bulut toplarız dedik ve bugün burada bir araya geldik. Sağlıklı herkesi kan ve kök hücre için donör olmaya davet ediyoruz.” dedi.Kavaz, “Bugün belki Türkiye’de duymadığımız bir festivalin başlangıcındayız; Kök Hücre Bağışı Festivali. Bu etkinliği önümüzdeki senelerde de yapmayı istiyoruz. Yetişkin insanlar olarak çevremize faydalı olabileceğimiz en kutsal konu belki de bu. Elimizde olan imkanlarla hayat kurtarmak ne kadar büyük bir lüks! Eğitim, donanım ve teknolojiyle yapılamayacak bir şey bu. Bu yüzden duyarlılık ve farkındalık yaratmak lazım. Başımıza gelen ibret verici bir hikaye bizi bu etkinliği gerçekleştirmeye sevk etti. Arkadaşımız Zeynep Bilgin bir gün ağlayarak beni aradı, “Lösemi hastası bir çocuk var, benden bulut istedi” dedi. ‘Bütün gökyüzüne bakamıyorum, sadece tavana bakıyorum, bana bulut verin’ demiş. Dedim ki biz bulut toplarız, bunu yaparız. Zeynep Bilgin yamaç paraşütü yapıyor, bu vesileyle Alanya’da da birçok güzel insanı tanıyor. Tandem Paragliding’ten de güzel insanlarla bir araya gelince bu etkinlik için ücretsiz uçuşlar gerçekleştirildi. Bu uçuşlar sırasında gökyüzünden poşetlerle bulut toplayıp, çocuğumuza gönderelim dedik. Farkındalık ve duyarlılık için gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikle eş zamanlı olarak arkadaşlarımız Türkiye’nin her yerinde sosyal medya kampanyasıyla kan vermeye gidiyorlar. Bugün kan vermeye gidecek olan 300’ün üzerinde arkadaşımız var. O yüzden bu yaptığımızı sadece burada sınırlı değil, Türkiye’nin her yerinde karşılık bulan, coğrafi sınırlarla sınırlı kalmayan bir çalışma olarak düşünebiliriz. Bu etkinlik planlanırken bulut isteyen kardeşimize donör bulunduğu haberini de aldık. Bugün burada ücretsiz uçuş düzenleyen, özel zamanını burada bu etkinlik için harcayan herkese teşekkür ediyorum. Umuyorum ki Türkiye’nin her yerindeki duyarlı insanlara ulaşacağız.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2019, 00:18