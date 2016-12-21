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'Alanya'da klor kullanımı sorunlu'  

Alanya Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu yoğun katılımla toplantısını gerçekleştirdi

'Alanya'da klor kullanımı sorunlu'  

Alanya Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu yoğun katılımla toplantısını gerçekleştirdi

21 Aralık 2016 Çarşamba 17:41
'Alanya'da klor kullanımı sorunlu'  
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YEREL Gündem 21 Evi'ndeki toplantıya Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Alanya Sağlık Turizm Derneği (ALSTUD) Başkanı Tevfik Yazan, Antalya Eczacı Odası Alanya Temsilcisi Türker Babalık, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Oya Malbora Karadağ, ALSTUD Başkan Yardımcısı Ahmet Girgin, Sağlık-Sen İlçe Başkanı Gökhan Yaşar, Diş Hemkimleri Odası Alanya Temsilcisi Murat Özçelik, Alanya Yaşam Hastanesi’nden Sultan Yalçın katıldılar. Toplantıda oybirliğiyle grup sözcülüğüne Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Karadağ seçildi. 
'KLOR SORUNA YOL AÇABİLİR'
Toplantı sonrasında Sağlık Çalışma Grubu’nun yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: 
"Alanya turizm şehri olmasından dolayı otel havuzları ve özellikle site havuzları denetimsiz olduğu için klor kullanımı ciddi sorun teşkil ediyor. Klor kanserojen etki taşıyan bir madde olduğu için havuzların temizliğinde uygun dozda kullanılmaması göz ve insan sağlığı üzerinde büyük sorunlara yol açabilir. Klor, insan sağlığı üzerinde büyük sorunlara yol açabilir. Özellikle çocuklar ve yaşlıların bağışıklık sistemleri zayıf olduğu için klor bu iki grup için daha zararlı." Toplantıda ayrıca vatandaşların ve site yöneticilerinin bilgilendirilmesi açısından seminer düzenlenmesi kararı da alındı. Bir dahaki toplantı tarihi 5 Ocak 2017 olarak belirlendi.
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