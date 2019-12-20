Alanya'da Kızılay ‘Sevgi Bohçası’ dağıttı

KIZILAY Alanya Şubesi ve ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi işbirliği ile yapılan "Sevgi Bohçası" projesi kapsamında ilk teslimat yapıldı. "Kızılay şubesi olarak ihtiyaç sahibi her ailenin yanında olacağız" diyen şube başkan yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hasan Basri Savaş, "İhtiyaç sahibi ailelerin sevincine ortak olmaya çalışıyoruz. Doğumla birlikte ortaya çıkan bazı ihtiyaçlar ‘Sevgi Bohçası’ içerisinde mevcut. Projemizin devamlılığı için bağışlarınızı bekliyoruz" dedi.