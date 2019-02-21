Alanya'da kişisel gelişim eğitimleri başladı

Alanya Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim seminerleri devam ediyor

Alanya'da kişisel gelişim eğitimleri başladı
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2019’un ilk semineri Eğitmen Gökhan Yenipazar tarafından gerçekleştirildi. “Dikkat vücudunuz konuşuyor” başlıklı seminere belediye personeli ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
İletişimin yüzde 55’ini beden dilinin oluşturduğunu belirten Eğitmen Gökhan Yenipazar, “Geri kalan yüzde 38’ini ses ve yüzde 7’sini ise söz oluşturuyor. Karşınızdaki kişiyle konuşurken beden dilinin uyumlu olmasına dikkat edin” dedi.
Seminer boyunca çeşitli örneklerle beden dilinin önemini vurgulayan Yenipazar, iletişimde  avuç içi, göz teması ve vücudunun konuştuğun kişiye dönük olması pozisyonun da etkisine değindi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Gani Şahin,  eğitim seminerlerinin 20 Mart’ta Eğitmen Ruhan Maral tarafından verilecek “Satranç tahtasında piyon olmak” konulu seminerle devam edeceğini söyledi.

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