Alanya'da kış lastiği zorunluluğu var mı?

AÇIKLAMADA, “Her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunludur. İl sınırları içerisinde kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmayacağı ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili Valiliklerce belirlenir ve gerekli duyurular yapılır. Yapılacak trafik denetimlerinde, Antalya şehir merkezi ile Kaş, Demre, Finike, Kemer, Serik, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa ilçelerimizde ve bu ilçelerimiz arasındaki yollarda yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlarda 1 Nisan 2019 tarihine kadar kış lastiği aranmaması Antalya Valiliğince uygun görülmüştür” denildi.

Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2018, 12:58