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Alanya'da kış gelmek bilmiyor 

Yurdu etkisi altına almaya başlayan soğuk hava kar yağışı birçok bölgede hayatı felç ederken, Alanya’da ise güneşli havayı fırsat bilen tatilciler denizin tadını çıkardı.

Alanya'da kış gelmek bilmiyor 

Yurdu etkisi altına almaya başlayan soğuk hava kar yağışı birçok bölgede hayatı felç ederken, Alanya’da ise güneşli havayı fırsat bilen tatilciler denizin tadını çıkardı.

01 Kasım 2017 Çarşamba 17:30
Alanya'da kış gelmek bilmiyor 
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-Erdal ANAK

TÜRKİYE'NİN birçok bölgesinde kar yağışı etkili olurken Kasım ayı gelmesine rağmen Alanya’da yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 22, deniz suyu sıcaklığının 25, nem oranının yüzde 49 ölçüldüğü ilçede güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, soluğu Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajlarında alarak denize girdi. Bazı turistler ise kumlara kendilerini atıp güneşlenirken müzik dinleyerek kitap okudu. Sahilde yürüyen çiftler, deniz yataklarıyla açılarak güneşlenen turistler ve kumsalda oynayan küçük çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu. Bazı tatilciler ise teleferiğe binerek Alanya’nın doğal güzelliklerinde gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.
“Burada yaşamaya karar verdim”
Almanya’dan Alanya’ya yerleşen Alman uyruklu kadın Elke Eberl, burayı çok sevdiğini söyledi. Eberl,” Deniz, hava ve Alanya çok güzel. 16 ay önce Almanya’dan geldim ve burada yaşamaya karar verdim. Alanya’yı çok seviyorum” dedi. 
“Kar ve soğuktan uzak olmamız çok keyifli”
Güneşli havanın keyfini çıkaran Pınar Ünal ise Ankara’dan Alanya’ya yerleştiğini aktardı. Ünal,” Alanya’nın doğasına aşık oldum ve Ankara’yı terk buraya yerleştim. Kar ve soğuktan uzak olmamız çok keyifli. Kasım ayında deniz keyfi yaşanması harika ve seyretmek bile insanın moralini yükseltiyor. Meteoroloji yetkilileri, ilçede sıcak havanın cumartesi gününe kadar etkisini sürdüreceğini bildirdi.

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Son Güncelleme: 01.11.2017 17:37
Anahtar Kelimeler:
KIŞAlanya
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