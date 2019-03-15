ÇOCUKLAR için oyun alanlarına ihtiyaç olan bölgelerde yeni oyun grupları kuran Alanya Belediyesi, yapılan çalışmalar kapsamında, Hamzalar ve Başköy mahallelerine çocuk oyun grupları, salıncak ve tahterevallilerin montajlarını tamamladı. Çocuklar büyük sevinçle karşıladı. Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar yaptığı açıklamada; ‘’Merkez mahallelerimizdeki gibi kırsal mahallelerimizdeki çocuklarımızda bizim için çok önemli. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğlenip güzel vakit geçirebilecekleri, eğlenirken öğrenebilecekleri alanların her mahallemizde olması için çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz.’’ dedi.
Alanya'da kırsal mahalleler ‘Park’lanıyor
Alanya Belediyesi merkez ve kırsal mahallelerde yaptığı yatırımlara aralıksız devam ediyor. Özellikle park ve oyun alanları olmayan kırsal mahallelerde çocuk parklarının yapımına ağırlık veren Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Hamzalar ve Başköy Mahallesi’ne iki park kazandırdı.