Alanya'da kırsal mahalleler ‘Park’lanıyor

ÇOCUKLAR için oyun alanlarına ihtiyaç olan bölgelerde yeni oyun grupları kuran Alanya Belediyesi, yapılan çalışmalar kapsamında, Hamzalar ve Başköy mahallelerine çocuk oyun grupları, salıncak ve tahterevallilerin montajlarını tamamladı. Çocuklar büyük sevinçle karşıladı. Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar yaptığı açıklamada; ‘’Merkez mahallelerimizdeki gibi kırsal mahallelerimizdeki çocuklarımızda bizim için çok önemli. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğlenip güzel vakit geçirebilecekleri, eğlenirken öğrenebilecekleri alanların her mahallemizde olması için çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz.’’ dedi.