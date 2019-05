Alanya'da Kıbrıs gazileri madalyalarını aldı

ALANYA Kaymakamlığı anlamlı bir ödül törenine imza attı. Kıbrıs Barış Harekatı'nda mücadele eden gaziler onuruna, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO)’nda düzenlenen ödül töreninde, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Haşim Çakmak, Alanya Emniyet Müdürü Alper Avcı, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba, Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Çelik de hazır bulundu. Alanya’da bulunan toplamda 40 Kıbrıs gazisine Milli Mücadele Madalyası ve Beratı takdim edildi.

‘SİZLER BARIŞIN MİMARISINIZ’

Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu madalya törenine geçmeden evvel kürsüde yerini alarak bir konuşma gerçekleştirdi. Harputlu Kıbrıs’ın coğrafi ve stratejik önemine dikkat çekerek, vatan toprağı için canlarını veren kahraman şehitlere Allah’tan rahmet ve gazilere de saygı dileklerini iletti. Harputlu “Gazilerimiz ve onların çok kıymetli aileleri, değerli çalışma arkadaşlarım, bugün gerçekten çok anlamlı bir tören için bir arada bulunuyoruz. Kıbrıs Gazilerimize madalyalarını törenle teveccüh edeceğiz. Bu bizim için büyük bir onur ve gururdur. Gerçekten Kıbrıs’ta çok zorlu bir mücadele verilmiş. Komutanımızın da söylediği gibi, Türk milleti geçmişte olduğu gibi bugün de, yarın da, en zorlu şartlarda bile ülke savunması söz konusu olduğunda her şeyini feda edecektir ve etmiştir. Bu vesileyle öncelikle devletimizin ve cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, geçmişe intikal etmiş bütün gazilerimizi, şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Sizler, günümüzün yaşayan kahramanları, Kıbrıs’ı oradaki Türk milletine yeniden vatan olarak armağan edenler, bu milletin baş tacısınız. Bundan sonra da böyle devam edecek. Kıbrıs’ın önemini anlatmak saatler alacak bir konu ama günümüzde de gördüğünüz gibi Ortadoğu’ya hakim olmak istiyorsanız, bu coğrafyaya barışı, huzuru sağlamak istiyorsanız, Kıbrıs olmazsa olmazdır. Çünkü Kıbrıs adeta Akdeniz’de yüzen bir gemi gibidir. Oraya hakim olmakla Ortadoğu’nun bütün problemli ülkelerine ve sıkıntı çıkarabilecek her noktasına ulaşım imkanı sağlayabilirsiniz. Stratejik olarak çok önemli bir nokta. Ayrıca şu anda gündemde olan doğal yer altı kaynakları bakımından da çok önemli bir bölge. Dolayısıyla Türkiye için, dünya barışı için Kıbrıs olmazsa olmazdır. Sizler de bu barışı ve huzuru sağlayan asıl kahramanlar ve mimarlarsınız. Tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Devlet ve millet her zaman sizin yanınızda ve ben de kişisel olarak bu mutluluğu sizlerle paylaştığım için çok onurlu olduğumu söylemek istiyorum” ifadelerini kullandı.

GAZİLER MADALYALARINI ALDI

Harputlu’nun konuşmasının ardından madalya takdim törenine geçildi. Alanya’da yaşayan 40 Kıbrıs gazisi madalyalarını Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu’nun elinden aldı.

Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2019, 17:11