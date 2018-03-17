Alanya'da kermesten elde edilen gelir Mehmetçiğe bağışlandı

TÜM gelirinin Türk Silahlı Kuvvetleri ni Güçlendirme Vakfı na bağışlandığı ve Alanya halkının yoğun ilgi gösterdiği kermes e Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, okul aile birliği, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Hamit Özçelik İlk ve Ortaokul u'nda 'Güçlü Ordu Güçlü Türkiye' sloganıyla düzenlenen kermes etkinliği sonucunda kısa sürede elde edilen 7.000 TL'lik gelir Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağışlandı.

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