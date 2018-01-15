Alanya'da kentsel dönüşüm süreci Dim TV'de masaya yatırılacak

ALANYA Belediyesi tarafından hazırlanan ve 3 yıllık bir süreci içeren 'Riskli Alan Dosyası'nın onaylanmasının ardından Alanya'da yeni bir dönem başlıyor. "Kentsel dönüşüm çalışmaları Alanya'ya ne kazandırır, ne kaybettirir?" soruları yarın akşam saat 19.30'da Alanya'nın yeni nesil kanalı Dim TV (dimtv.tv)'de ekrana gelecek 'Alper Kutay'la Politika Kulisi'nde masaya yatırılacak. Programa; Alanya Belediye Meclis Üyesi MHP'li Mimar Melike Nazifoğlu, aynı zamanda Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve İmar Komisyonu Başkanı olan Ak Partili Şehir Plancısı Kerim Başkaptan ile CHP'li Meclis Üyesi, Şehir Plancısı Erkan Demirci katılacak.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE HEYECAN

Alanya Belediyesi'nin Cumhuriyet Mahallesi’nde başlattığı 44 hektarlık kentsel dönüşüm uygulamaları Alanya'da çeşitli tartışmaları da beraberinde getirdi. Cumhuriyet Mahallesi’nde 44 hektarlık alan için kentsel dönüşüm dosyaları Bakanlar Kurulu tarafından onaylanırken, Alanya Sanayi Sitesi ile Milli Egemenlik Stadyumu arasında kalan bölgede kentsel dönüşüm uygulamalarının en kısa sürede başlayacağı öğrenildi. Bugüne dek parsel bazında yapılan uygulamaların ilk kez bölgesel çapta yapılacak oluşu Alanya'daki onlarca sektörde heyecan yarattı. Alanya Belediyesi'nin riskli alan ilanıyla çalışmalar tamamlandı, bundan sonra hak sahipleri tespit edilecek, kentsel tasarım projeleri hazırlanacak. İmar planlarının yapımı sürerken, hak sahipleri ile anlaşma işlemlerinin devam ettiği, son olarak ortak mutabakat ile inşaat çalışmalarına başlanacak.

MECLİS ÜYELERİ SİSTEMİ TARTIŞACAK

Bu bölgenin ardından Damlataş, Büyük Otel, Çimen Otel Bölgeleri, Kütürüp, Bektaş, Çarşı, Saray, Güllerpınarı ve Mahmutlar Mahallesi'nde öncelikli olarak kentsel dönüşüm uygulamaları yapılacak. Alanya Belediye Meclis Üyesi MHP'li Mimar Melike Nazifoğlu, aynı zamanda Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve İmar Komisyonu Başkanı olan Ak Partili Şehir Plancısı Kerim Başkaptan ile CHP'li Meclis Üyesi, Şehir Plancısı Erkan Demirci, Dim TV'de yarın akşam saat 19.30'da ekrana gelecek Politika Kulisi'nde Alper Kutay'ın sorularını yanıtlayacak.

DİM WEB TV NASIL İZLENİR

'YENİ Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tv internet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanya adresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.