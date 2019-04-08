Alanya'da kelebek paniği bitti

BAHARIN gelmesiyle birlikte özellikle turunçgiller familyasından olan ağaçlar çiçek vermeye başladı. Önceki sabah itibariyle Alanya’nın muhtelif bölgelerinde ortaya çıkan yüzlerce kelebek ise üreticide paniğe sebep oldu. Portakal ağaçlarını istila eden kahverengi renkteki kelebeklerin ağaçlara zarar vermesinden endişe duyan üreticiler, herhangi bir önlem alınıp alınmayacağı noktasında idari yetki kurumlarına çağrıda bulunurken, beklenen açıklama bugün geldi. Alanya Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada kelebeklerin göç münasebetiyle Alanya'dan geçtikleri belirtilirken, ağaçlara bir zararının olmayacağı ifade edildi. Açıklamada "Son günlerde bölgemizde toplu uçuşlarını gördüğümüz kelebeklerin cinsi Vanessa Cardui'dir. Göçmen kelebeklerdir. Kuzey yarımkürenin tamamında, Afrika ve Avustralya kıtalarında ise yaygın bir şekilde görülen bu kelebekler, havaların ısınmasıyla birlikte sıcak bölgelere göç etmektedirler. Diken kelebeği olarak da bilinen bu kelebekler, kültür bitkilerinde herhangi bir zarar olusturmamaktadırlar" ifadelerine yer verildi.