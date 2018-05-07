Alanya'da Kazak gazetecilerden önemli temaslar

Yasin ARAZ

KAZAKİSTAN Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı Başkanı Naziiya Zhoyamergen ve yönetimi, bir dizi temasta bulunmak ve Alanya’nın tanıtımına destek vermek amacıyla geldikleri Alanya’da ziyaretlerde bulundular. Önceki gün Alanya Kalesi’ni gezen ve Kazakistan’da kullanacakları fotoğraf ve görüntülerin çekimini yapan grup, dün de sırasıyla Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i ziyaret ettiler.

ALTSO ziyaretinde gruba Mehmet Ali Dim, AGC Başkan Yardımcısı Gaye Coşkun, AGC Genel Sekreteri Necati Şatana ve yönetim kurulu üyesi İbrahim Barış Başar da eşlik etti. Ziyarette konuşan Zhoyamergen, Alanya’ya hayran kaldıklarını belirterek şunları söyledi: “Türkiye’ye turist olarak geliyoruz ama Türkiye’ye hayran kalmış gazeteciler olarak geri dönüyoruz. Ben Alanya’ya daha önce de gelmiştim ama ilk kez gelenler var. Mehmet Ali Dim ve Gaye Coşkun’un desteklerini çok gördük. Alanya çok sıcak kanlı insanlardan oluşuyor. Alanya’dan ev almayı düşünen arkadaşlarımız oldu. Alanya için hep birlikte güzel şeyler yapmak istiyoruz. Rusya ile uçak krizi yaşandığı dönemde Ruslar bize ‘Türkiye’ye gitmeyin’ yönünde baskı yaptılar ama bizler onlara aldırış etmedik. İki ülke işbirliğini geliştirmek istiyoruz.”

‘KAZAKİSTAN BİZİM DOST VE KARDEŞİMİZ’

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin de "Dost, kardeş Kazakistan’dan siz değerli misafirleri burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Kazakistan ile tarihe uzanan bir dostluğumuz var. Hem tarım hem de ticaret anlamında bir ekonomik ilişkimiz de var. Bizim Alanya olarak ana lokomotifimiz turizm. İnşaat ve tarım diğer önemli sektörlerimiz. ALTSO olarak 12 bin üyemiz mevcut. Bunun 793'ü yabancı sermayeli. Alanya’da resmî kayıtlara göre 37 kayıtlı Kazak şirketi var. İstanbul’dan sonra en çok turistik yatak sayısına sahip şehir Alanya. Her alanda önemli bir yere sahip Alanya. Eğitim olsun, sağlık olsun, turizm olsun Türkiye’nin sayılı destinasyonlarındanız. Alanya politikada da önde. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alanyalı. Bunun yanında da sizin sektörünüz gazetecilik ile ilgili de AGC Başkanımız Mehmet Ali Dim TGF’nin de genel başkan vekili. Kültür ve sanat faaliyetlerinde de oldukça öndeyiz. Sportif faaliyetler konusunda da Alanyaspor Türkiye’nin en üst ligi olan Süper Lig’de mücadele veriyor” dedi.

Daha sonra toplantıda Alanya ekonomisi ve ticaretine ilişkin görüşmeler yapıldı. Görüşmenin ardından Başkan Şahin, Kazak gazetecilere Alanya ürünlerinin yer aldığı sepet hediye etti.

KAZAK GAZETECİLERLE İŞBİRLİĞİ

Kazak gazeteciler ile AGC arasında doğru ve etkili haber alışverişi anlamında işbirliği protokolü de imzalandı. TGF Genel Başkan Vekili ve AGC Başkanı Dim ile yönetim kurulu üyelerini AGC'de ziyaret eden 8 kişilik Kazak gazeteci grubu, Alanya’da bulunmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, AGC yönetimi ile doğru ve etkili haber alışverişinde bulunabilmek adına işbirliği protokolü imzaladı. Kazakistan Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı Başkanı Naziiya Zhoyamergen ve beraberindekilerin ziyaretinde konuşan Dim, “AGC’de kardeş ülke Kazakistan’dan meslektaşlarımız var. Kazakistan’da kurulu bulunan vakfın başkanı ve yönetimini ağırlıyoruz. Bildiğiniz gibi Türk dünyası büyük bir coğrafya. Trakya’dan Çin’e kadar uzanan büyük bir coğrafya. Millet olarak kültürel birlikteliğimiz milletler arasında çeşitli vesilelerle ortaya konmuş ama eksikliklerimiz de var. Azerbaycan ile yakın ilişkilerimiz var ama diğer Türk devletlere ulaşamamıştık. Bir kaç kez ben de Kazakistan’da bulundum, meslektaşlarımla bir araya geldim. Ama böyle bir heyetin Alanya’da bulunmasından da son derece mutluyum. Kardeşlerimizi burada görmek bizleri mutlu etti. Bir kaç gündür Alanya’dalar. İnşallah Alanya’yı beğenmişlerdir. Alanya ile ilgili güzel şeyleri kaleme alacaklarını düşünüyorum ve tekrar hoş geldiniz demek istiyorum” diye konuştu.

‘UÇAK KRİZİNDE HEP OLUMSUZ HABERLER GÖRDÜK’

Zhoyamergen ise yaptığı konuşmada “Alanya’ya geçen sene de gelmek istemiştik ama gelememiştik. Bu seneye kısmetmiş. Geçen dönemlerde Alanya’ya özgü pek çok şey gördük, Rusya egemenliğinin yüksek olduğu bir ülke olmamız hasebiyle pek çok Rus kanalından Alanya hakkında haberler alıyorduk ama şöyle bir sorun vardı, Rus medyası haberleri kendi penceresinden bakarak sunuyordu. Biz de Türk medyasından daha rahat haber alabilmek adına şimdi girişimlerde bulunuyoruz. Özellikle uçak krizinin olduğu dönemde Kazaklar Türkiye’ye gitmesin diye çok ciddi baskılar yaptılar. Biz bu algıya kanmayıp kendimiz geldik ve hiç de Rus medyasının yansıttığı gibi olmadığını gördük” dedi. Zhoyamergen’in açıklamalarının ardından AGC Center’da Kazak misafirler öğle yemeğinde ağırlandı. Yemekten sonra Dim ve Zhoyamergen işbirliği protokolü imzaladılar.

‘BİZİM İLK KURALIMIZ GÜLER YÜZ’

Kazakistan Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı Başkanı Joyamergen ve yönetimi, daha sonra Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i ziyaret ederek şehirle ilgili bilgi aldılar. Ziyarette konuşan Joyamergen, Alanya’nın kültürel ve doğal güzelliklerine hayran kaldıklarını söyledi.

Kazak gazetecilerin turizm ile ilgili sorularını yanıtlayan Başkan Yücel, Türkiye’nin turizmi en iyi yapan 5 ülkeden birisi olduğuna vurgu yaptı. Başkan Yücel, “Şehrimizin en önemli geçim kaynaklarının başında turizm geliyor. Türkiye, dünyada turizmi en iyi yapan 5 ülkeden birisi. Turizm konusunda ülkemizin en iyi şehirlerinden birisi de Alanya. En iyi tesisler, en iyi gastronomi ve mutfak kültürü bizim şehrimizde. Eşsiz bir coğrafyaya sahibiz. Bunun yanında tarihi ve kültürel değerlerimiz çok fazla. En iyi hizmet sektörü de bizde. Bunların arasında en önemlisi ise, bizim ilk kuralımız misafirlerimizi şehrimizde güler yüzle ve misafirperver bir şekilde ağırlamak” dedi.

‘GZP BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR’

GZP-Alanya Havalimanı’nın şehrin ekonomisine ve turizmin gelişimine büyük katkı sağladığını söyleyen Başkan Yücel, “Gazipaşa-Alanya Havalimanı her geçen gün gelişerek büyümeye devam ediyor. Şehrimizin hem dış hem de iç turizmine büyük katkılar sağlıyor. Bunun yanında misafirlerimiz ulaşım sorunu yaşamadan uçaktan iner inmez şehrimize geliyor. Bu hem bizler hem de misafirlerimiz açısından büyük avantaj” dedi.

‘2018 HEDEFİMİZ 400 BİN KAZAK TURİST’

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu ise, Kazak gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “18 milyon nüfuslu Kazakistan'dan 2016'da 126 bin, 2017'de 237 bin yolcu ülkemizi ziyaret etti. 2018 hedefimiz ise 400 binin üzerinde. Kazakistan devletinin yabancı charter seferlerine izin vermemesinden dolayı hedeflerimizi maalesef daha fazla büyütemiyoruz.”

Toplantının ardından Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı Başkanı Joyamergen, Başkan Yücel’e Kazakistan’ın yöresel kıyafetini hediye ederek hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.