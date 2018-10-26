Alanya'da kazada kocası ölen kadından şok iddia!

ALANYA'DA 14 Temmuz gecesi motosikletiyle evine dönen Fatih Karagül, alkollü ve aşırı hızlı olduğu iddia edilen A.K. yönetimindeki aracın çarpmasıyla yaşamını yitirmiş. Önce serbest bırakılan A.K., savcılığın itirazıyla tutuklanmıştı. Kazanın ardından başlayan yargı sürecinde A.K.’nin yakınlarının kendisi ve davaya müdahil olana görgü tanıklarının üzerinde baskı kurduğunu önesüren Fatih Karagül’ün eşi Esra Karagül,

“Eşime çarpan kişi, Alanya Belediyesi çalışanlarından A.K. O gece boş yolda zikzak çizerek ve aşırı hızlı araç kullanırken, motosiklet kullanan eşime çarpıyor. Bu bence cinayet. Bu yüzden evladım babasız kaldı. Karşı taraf bana ‘Büyütecek bir durum yok’ diyerek tepki gösterdi. İfade vermek isteyenlerin üzerinde baskı kurdular. Görgü tanıklarından biri ilk ifadesinde, sanığın çok hızlı olduğunu söyledi. Daha sonra ise ‘Kazayı görmedim’ dedi. Bu tanık da vazgeçince tek başıma kaldım. Son duruşmada bu şahsın akrabalarının baskılarına maruz kaldım. Benim ve ailemin üzerine yürüyerek gözdağı vermeye çalıştılar. Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum. Bu olay kesinlikle olası kasıt. Ehliyeti daha önce polisler tarafından alınan sanığın kaza sırasında 142 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Adalet için mücadele edeceğim” dedi. Karagül’ün avukatı Ahmet Sezer ise “Davada üç duruşma geçti. Mahkeme bilirkişi raporunu bekliyor. Görgü tanığı, ilk ifadesinde aracın çok hızlı gittiğini söylerken sonra ifadesini değiştirdi. Biz de bu şahıs hakkında yalancı şahitlikten şikayette bulunduk” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2018, 14:19