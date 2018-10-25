Alanya'da kaza geçirmişti: 'Artık ayağa kalkamayacak'

EDİNİLEN bilgiye göre kaza Oba Mahallesi, Metro Kavşağı'nda 12 Eylül günü meydana gelmiş, diş hekimi Gamze Uğurlu Urhan'ın içinde bulunduğu otomobile bir araç çarpışmıştı. Kaza sırasında arka koltukta oturan Urhan yaralanmış, ilk müdahalesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde yapılan Gamze Uğurlu Urhan'ın sağ kolunda, omuz altında parçalı kırık olduğu, herhangi bir duyu kaybı ve dolaşım bozukluğu olmadığı belirlenerek alçıya alınmıştı.

Gamze Uğurlu Urhan'ın eşi Halis Urhan, ertesi gün hastaneye giderek yeniden röntgen çekilmesini istemiş, çekilen röntgende yanlış alçı nedeniyle kemiklerin kaydığı belirlenmişti. Tekrar ameliyat kararı verilmiş, ameliyatta yaşandığı iddia edilen birçok aksaklık sonucu Urhan’ın kolundaki atardamar kesilmişti. Ameliyatta nabzı duran Gamze Uğurlu Urhan, ilk müdahaleden sonra anjiyo için Alanya Başkent Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Alanya Başkent Hastanesi'nde gece yarısı ilk damar nakli için ameliyata alınan Gamze Uğurlu Urhan, ‘Düşük bir nabız var’ denildikten sonra yapılan damar naklinin başarılı olmadığı iddia edilmiş, Urhan'a 16 Eylül'de ikinci kez damar nakli gerçekleştirilmişti. Nakil sonrasında kolda yoğun ödem tespit edilmiş ödemin damarlara zarar vermemesi için cerrahi operasyonla kasların çevresindeki kas zarları kol boyunca yırtılmıştı.

27 Eylül'de pansuman sırasında damarı yırtılan Gamze Uğurlu Urhan, Alanya Başkent Hastanesi'nde plastik cerrah olmaması nedeniyle Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ne sevk edilmiş, bu arada Gamze Uğurlu Urhan'ın enfeksiyon kaptığı ortaya çıkmıştı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne getirilen Urhan'ın 30 Eylül'de yapılan muayenesinde, koldaki atardamarın tıkandığı belirlenmiş, iki kez damar nakli ve pıhtı temizleme operasyonu yapılmıştı. Ardından Urhan yoğun bakıma alınmıştı. 2 Ekim'de yoğun bakımda beyin kanaması geçiren Urhan, komaya girmiş, beyin kanamasından sonra sağ kol için uygulanan tedaviden vazgeçilmişti. Urhan’ın bu kolunun ampute edileceği belirtilmişti.

KOMA HALİ DEVAM EDİYOR

AÜ Hastanesi'nde tedavisi süren Gamze Uğurlu Urhan'ın koma halinin devam ettiği belirtildi. Eşinin kalp damar yoğun bakımdayken 2 Ekim'de beyin kanaması geçirdiğini ve ardından komaya girdiğini kaydeden Halis Urhan, beyin fonksiyonlarında hiçbir iyileşme olmadığını söyledi. Urhan, "2 Ekim günü saat 19.30 sıralarında eşim Glaskow 3 seviyesine gelmiş. Beyin kanamasından ameliyata alındı. Yoğun bakım çalışanlarına, neden Glaskow 3 seviyesine gelene kadar beyin kanaması fark edilmedi diye sorduğumda 'Cihazlarımız uyarı vermedi' diye cevap verdiler" dedi. Eşinin akciğerlerinin yüzde 60 zarar gördüğünü, karaciğerin de kısmi hasar gördüğünü vurgulayan Urhan, "Durumu giderek kötüleşiyor. Bu nedenle 22 Ekim'de anestezi yoğun bakımına alındı. Eşimin yoğun bakımda ihmal edildiği, kaderine terk edildiği düşüncesindeyiz. Bahsi geçen tarihler arasında görevli personelden görevini ihmal edenlerin, yanlış yapanların soruşturmayla tespit edilmesini talep ediyorum" dedi.

Halis Urhan, eşinin ağır koma halinin devam ettiğini belirterek, tedavi sürecinde her şey yolunda gitse bile eşinin ancak yatakta bakıma muhtaç halde yaşamını sürdüreceği bilgisinin kendisine verildiği kaydetti.

