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Alanya'da kaynak suyu bulundu

Bazı jeotermal kaynak ve doğal mineralli su ruhsat sahaları ihale edilecek. İhaleye çıkacak bölgeler arasında Alanya'da bulunan 3 bin 938 hektarlık bir saha da bulunuyor

Alanya'da kaynak suyu bulundu

Bazı jeotermal kaynak ve doğal mineralli su ruhsat sahaları ihale edilecek. İhaleye çıkacak bölgeler arasında Alanya'da bulunan 3 bin 938 hektarlık bir saha da bulunuyor

01 Kasım 2017 Çarşamba 20:43
Alanya'da kaynak suyu bulundu
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KONUYA ilişkin ilan, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Akseki’de 2 bin 674 hektarlık,  Kemer’de toplam 9 bin 986 hektarlık,  Gündoğmuş’da 2 bin 800 hektarlık, Alanya’da 3 bin 938 hektarlık,  Manavgat’ta toplam 4 bin 913 hektarlık, Kumluca’da 3 bin 221 hektarlık ve Serik’de 999 hektarlık jeotermal kaynak ve doğal mineralli su sahası, açık teklif artırma usulüyle ayrı ayrı ihale edilecek.
Muhammen bedelleri 30 bin 610 lira ile 102 bin 744 lira, geçici teminat bedelleri ise 918 lira ile 3 bin 82 lira arasında değişen sahaların ihaleleri, 15 Kasım Çarşamba saat 09.30 ile 10.50 arasında  Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında yapılacak.
Ayrıca, Bursa'nın  Orhangazi ilçesinde 2 bin 256 hektarlık,  İznik ilçesinde 3 bin 431 hektarlık, Yıldırım ilçesinde 4 bin 525 hektarlık, Kestel ilçesinde 4 bin 500 hektarlık, İnegöl ilçesinde bin 300 hektarlık, Orhaneli ilçesinde 4 bin 812 hektarlık ve Osmangazi ilçesinde 4 bin 915 hektarlık jeotermal kaynak ve doğal mineralli su sahası, açık teklif artırma usulüyle ayrı ayrı ihale edilecek.
Muhammen bedelleri 30 bin 586 lira ile 99 bin 51 lira, geçici teminat bedelleri ise 917 lira ile 2 bin 971 lira arasında değişen sahaların ihaleleri, 14 Kasım Salı saat 14.00 ile 15.00 arasında Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nda yapılacak.  

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Anahtar Kelimeler:
Jeotermal KaynakDoğal Mineralli
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