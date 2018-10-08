Alanya'da Kaygusuz Abdal çalıştayı

ALANYA çok önemli bir çalıştaya ev sahipliği yapacak. Alanya Belediyesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ve Akdeniz Üniversitesi iş birliğinde Alanya Kültür Merkezi'nde Kaygusuz Abdal çalıştayı düzenlenecek. Çalıştaya her iki üniversiteden de çok önemli hocalar katılarak, Kaygusuz Abdal'ın hayatı ve eserlerine dair çok önemli bilgiler verecek. Öte yandan çalıştayın açılış gününde Antalya Valisi Münir Karaloğlu da onur konuğu yer alacak. Çalıştay, yarın saat 10.00'da başlayacak ve akşam 18.30'a kadar devam edecek.

KAYGUSUZ ABDAL KİMDİR?

Asıl adı Gaybi'dir. Kaygusuz Abdal'ın hayatı hakkında ki bilgilerin çoğu Bektaşi menkıbelerine dayanır. Bu menkıbelerin en tanınmışı onun Abdal Musa'ya bağlanışını anlatan hikayedir: Alaiye (Alanya) beyinin oğlu Gaybi, avlanırken attığı okla bir geyiği koltuğundan vurur. Yaralı geyik kaçar, Gaybi arkasından koşar. Geyik Abdal Musa'nın tekkesine girer, arkasından avcı da girer, dervişlerden geyiği sorar. Dervişler görmediklerini söylerler. Çekişme başlar. Olaya Abdal Musa karışır ve koltuğu altından kanlı oku çıkararak Gaybi'ye gösterir. Gaybi okunu tanır ve Musa'ya bağlanır. Alanya beyi oğlunu tekkeden kurtarmak ister ama Gaybi, Musa'dan ayrılmaz. Bey, Teke (Antalya) beyine başvurarak oğlunun kurtarılmasını ister. Teke beyinin gönderdiği ordu Musa'ya yenilir, Gaybi tekkede kalır. Kırk yıl tekkede Abdal Musa'ya hizmet ettikten sonra şeyhi tarafından Mısır'a gönderilen Kaygusuz Abdal, orada bir tekke kurar. Bu tekke, İslam dünyasında büyük bir ün kazanır ve hastalarla başı dara düşenlerin sığınağı olur. Kaygusuz Mısır'da ölür. Türbesi, Kahire yakınlarında bulunan bir mağaradadır.