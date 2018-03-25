Alanya'da kaybolan Gülcan'dan haber var

EDİNİLEN bilgiye göre, 23 Mart Cuma günü Tepe Mahallesi’ndeki evlerinden çıkan 20 yaşındaki engelli Gülcan Kocaman, bir daha dönmedi. Bunun üzerine ailesi, emniyet güçlerine 'Kayıp' başvurusunda bulundu. Polis, genç kızın bulunması için çalışma başlatırken, kayıp genç kız kaybolduktan bir gün sonra eve döndü. Genç kızın otobüsü kaçırdığı ve yolu bilmediği için şehir merkezinde kaldığı, gece boyunca cuma pazarı içerisinde dolaştığı öğrenildi.
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