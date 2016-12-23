Alanya'da kayaya karşı önlem

Alanya'da D-400 Karayolu'nda taş ve kaya düşmesi için Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından önlem alınıyor

ALANYA-Konaklı istikametinde 2 noktada taş ve kaya düşmesini önlemek için belirlenen alanlara çelik grit çekiliyor. Aralık başında çalışmalara başlayan BOGA firmasına bağlı ekipler serim işlemlerini gerçekleştirdi. Serim çalışmalarının sona ermesinin ardından çelik halatlarla güçlendirme ve pinomatik işlemleri gerçekleştirilecek. Çalışmaların ay sonunda bitirilmesi bekleniyor