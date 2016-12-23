Alanya'da kayaya karşı önlem

23 Aralık 2016 Cuma 21:31
ALANYA-Konaklı istikametinde 2 noktada taş ve kaya düşmesini önlemek için belirlenen alanlara çelik grit çekiliyor. Aralık başında çalışmalara başlayan BOGA firmasına bağlı ekipler serim işlemlerini gerçekleştirdi. Serim çalışmalarının sona ermesinin ardından çelik halatlarla güçlendirme ve pinomatik işlemleri gerçekleştirilecek. Çalışmaların ay sonunda bitirilmesi bekleniyor
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