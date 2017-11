'Alanya'da kayak olmaz'

2023 Turizm Stratejisi’nde Isparta’nın ‘Kış turizmi’ alanında büyümesinin hedeflendiğini belirterek, her şehrin kendi turizm alanında çalışması gerektiğini yönünde açıklamalarda bulunan Özdemir, Alanya'da hayata geçirilmesi planlanan Akdağ Kayak Merkezi'ne ilişkin alaylı ifadeler kullandı. Davraz Kayak Merkezi’nin Isparta ve çevresindeki illere göre kış turizmi alanında daha şanslı ve iyi coğrafya imkanlarına sahip olduğunu dile getiren Fevzi Özdemir, "Her ilde kayak merkezi yapmaya gerek yok. Herkes kendi interlandına uygun olarak belirlenen turizm alanında büyüsün ve ilerlesin. Antalya, Alanya kayak merkezi yapmaya çalışırsa, bizim Isparta’ya da deniz getirme gibi bir düşüncemiz oluşur. Isparta'ya deniz getirmek ne kadar yanlış bir düşünceyse, Antalya gibi sıcak bölgelerimizde de kayak merkezi açmak o derece yanlıştır. Etrafımıza baktığımızda, bugün Antalya’da bir kayak merkezi yapılması düşünülüyor. Zaten var ve konumu belli, Burdur’a bir kayak merkezi yapıldı ve hiç rantabl olmadığı ortadadır, netice ortada. Çünkü kayak merkezi yapılmak isteniyorsa, kayak merkezine uygun dağların olması ve niteliklerinin uygun durumda evsafları olması, iyi fizibilite edilmesi ve her şeyden önce Fis kurallarına göre seviyenin 2 bin metrenin altında olmaması gerekiyor. Şimdi, Denizli’de de bir kayak merkezi açıldı ve burası da bizim Davraz’a gelen Muğla-İzmir-Bodrum bölgesindeki kayakseverlerin belki oraya gitmelerine bir nebze olsa engel teşkil edecektir. Asla itirazımız olmaz ama planlamaya uyulması gerekir diyorum. ‘Ak koyunun pamuk tarlasına zararı var’ sözündeki gibi insanlar bir şekilde memleketlerindeki bütün değer ve fırsatları değerlendirmek ister ve istiyor da. Turizm stratejisi alanında böyle bir ilam yapıldıysa eğer, lütfen kaplıca turizmiyle ilgilenmesi gereken iller kış turizmine heveslenmesin, atlamasın. Çünkü böyle yapılırsa, daha randımanlı çalışılır ve ilgi istenilen düzeye çekilir diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.