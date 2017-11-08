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Alanya'da Kasım ayında deniz keyfi

Alanya’da kasım ayı gelmesine rağmen güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, plajlara akın etti. Plajlardaki doluluk, sıcak yaz günlerini aratmadı.

Alanya'da Kasım ayında deniz keyfi

Alanya’da kasım ayı gelmesine rağmen güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, plajlara akın etti. Plajlardaki doluluk, sıcak yaz günlerini aratmadı.

08 Kasım 2017 Çarşamba 16:25
Alanya'da Kasım ayında deniz keyfi
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TÜRKİYE'NİN birçok ilinde soğuk hava ve kar yağışı etkisini gösterirken, Alanya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Yerli ve yabancı turistler, Kasım ayına rağmen güneşli havanın tadını denize girerek çıkardı. Alanya'da güneşli havayı fırsat bilen turistler ve vatandaşlar Kleopatra, Keykubat ve Damlataş plajlarında denize girerek güneşlenmenin keyfini çıkardı. Sıcak kumlara, şezlonglara uzanan tatilciler, kitap okudu ve uzun süre güneşlendi. Güneş banyosunun ardından kendilerini mavi sulara atan turistler, bol bol yüzdü. Çocuklar ise kumlarda oynayarak renkli görüntüler oluşturdu. Plajlardaki kalabalık, yaz aylarındaki görüntüleri aratmadı.
“Cennette yaşıyoruz”
İstanbul’dan Alanya’ya yerleşen Ayşe Elmacı, geliş sebebinin ilçede muhteşem bir havanın olduğunu belirtti. Elmacı,” Gördüğünüz gibi kasım ayında bile muhteşem bir hava var. Yani cennet nasıl tasvir edilebilirse kısacası cennette yaşıyoruz. Herkese Alanya’ya bekliyoruz. İstanbul’la kar yağıyormuş ve soğuk. Ama biz burada gördüğünüz gibi plajlarımıza gelen var. Alanya’mız çok güzel herkesi bekliyoruz” dedi. 
Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçede en yüksek hava sıcaklığı 22 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 21 derece ölçüldü. Nem oranının yüzde 38 olduğu ilçede güneşli havanın pazartesi gününe kadar etkisini sürdüreceği, ardından yerini yağışa bırakacağı belirtildi.

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AlanyaKasımDenizYabancı TuristPlaj
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