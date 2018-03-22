Alanya'da karısını öldürüp kafasına sıkan öfkeli koca gözlerini açtı

KORKUNÇ olay, Şekerhane Mahallesi, Yaylayolu Caddesi üzerinde meydana gelmiş, Tekel büfesi işletmeciliği ve tütün ticareti yaptığı bildirilen Konya nüfusuna kayıtlı Hasan Y. (47) adlı şahıs, boşanma davası açan eşi Zehra Yılmaz'ın (37) çalıştığı eczaneye giderek konuşmak istemişti. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, hakkında mahkemece alınmış 'Uzaklaştırma kararı' bulunan Hasan Y. ile konuşmak istemeyen Zehra Yılmaz, şahıstan gitmesini istemiş, Zehra Yılmaz ile tartışan şahıs, tabancasını çekerek kurşun yağdırmıştı. Genç kadın kanlar içinde yere yığılırken, Hasan Y. ise olay yerinden 20 metre uzaklaşarak aynı silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulunmuştu. Hasan Y. ile ikinci evliliğini yaptığı ve ilk eşinden iki çocuğunun bulunduğu öğrenilen talihsiz anne Zehra Yılmaz vücuduna isabet eden kurşunlarla olay yerinde can verirmiş, Hasan Y. ise kaldırıldığı hastanede tedaviye alınmıştı. Daha önce beyin ölümü gerçekleştiği açıklanan Hasan Y’nin tedavi gördüğü özel hastanede uyandırıldığı ve konuşmaya başladığı bildirildi.