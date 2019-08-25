Alanya'da 'Karasinek' istilası

ALANYA şehir merkezi ve kırsalda vatandaş, uzun süredir etkili olan sıcak hava ile birlikte karasineklerle mücadele ediyor.

Çeşitli hastalıklara yol açan karasinekler, Alanya'nın her bölgesini adeta istila etmiş durumda. Vatandaşlar, çeşitli yöntemlerle karasineklerle mücadele etmeye çalışıyor. Kimi vatandaşlar ellerinde sineklikle karasinek avlarken, kimileri ise pekmezli, şekerli pet şişe tuzaklarıyla karasinekleri yok etmeye çalışıyor.

İlgilileri göreve davet eden vatandaşlar "Evlerimiz arı kovanı gibi karasinekle dolu. Ne yapacağımızı şaşırdık. Önceki yıllarda bu kadar yoğun karasinek görmemiştik" diyor.

Yaptığı tuzakla karasinekle mücadele eden vatandaşlardan Mustafa Sanay ise "60 yaşındayım, ben Alanya'da bu kadar yoğun karasinek görmedim. İlgililer hemen harekete geçsin, vatandaşı bu çileden kurtarsın" dedi.

KARASİNEK HAKKINDA

Yaygın karasineklerin (Musca Domestica) yetişkinleri 6-8 mm boya ve 13-15 mm kanat açıklığına sahiptir.

Karasinek, her yerde olan bir haşere türü olup, en az 8 kilometrelik (5 mil) bir uçuş menziline sahiptir. Kapalı mekanlarda son derece aktiftir. Soğuk iklimlerde üreme genellikle kış öncesi sona erer ve karasinekler kış mevsiminde pupa veya ergin evresine girer. Fakat sıcak ortamlarda yaygın karasinekler aktif kalır ve yıl boyunca üremeye devam eder.

Yaygın karasinekler bağırsak kurtlarını veya bunların yumurtalarını yayabilirler ve dizanteri, gastroenterit, tifo, kolera ve tüberküloz gibi hastalıkların potansiyel taşıyıcılarıdır. Eş düzeyde rutubetli, çürümüş materyaller veya insanlarca tüketilmek üzere saklanan gıda maddeleri olabilecek olan sıvıya dönüştürülebilir yiyecekler üzerinde sık görünürler ve bu yiyeceklerden beslenirler.

Sinekler sindirim sularını ve mide muhtevasını yiyeceklerin üzerine kusmak suretiyle yiyecekleri sıvılaştırırlar. Bu “sıvı” daha sonra emme özelliğine sahip ağız bölümleri tarafından emilir ve sinek bu şekilde patojen organizmaları içine alır ve bu organizmalar diğer yüzeylerle temas halinde transfer edilir veya sinek beneği olarak biriktirilmek üzere bağırsak boyunca ilerleyerek hayatta kalır. Sinek beslenirken veya dışkısını çıkartırken oluşan sinek lekeleri satış noktasında yumurtalar gibi kontamine çiftlik ürünlerin reddedilmesine neden olur. Sinekler ayrıca çöplükler veya hayvan barınakları gibi üreme alanlarından kaynaklanan istilaları içeren önemli problemlere yol açmalarından ötürü çevre sağlığı makamlarının sık şikayet konusu yaptıkları bir konudur.