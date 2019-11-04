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Alanya'da Kara Pazartesi! Kazalar ve ölümler art arda geldi Tüm ayrıntılar Dim TV Ana Haber'de

Alanya gündemini belirleyen yeni nesil kanal Dim TV'nin her akşam izleyicilerle buluşturduğu Ana Haber Bülteni yine dopdolu .Alanya'da yaşlı adam evinde ölü bulundu!, Alanya'da yolun karşısına geçemeye çalışan kadın ağır yaralandı, Alanya'da uyuşturucu tacirlerine ceza yağdı, Alanya'da motosiklette seyir halinde giderken lastiği patladı, Alanya'da safari aracı kaza yaptı turistler yaralandı...Hepsi ve daha fazlası saat 18.00'de Dim TV Ana Haber'de. Uzman haberci kadromuzun hazırladığı en özel haberlerle gündemi belirleyen Alper Kutay'la Ana Haber, hafta içi her gün saat 18.00'de Dim TV'de sizlerle

GÜNCEL 04.11.2019, 16:50 04.11.2019, 17:04
Alanya'da Kara Pazartesi! Kazalar ve ölümler art arda geldi Tüm ayrıntılar Dim TV Ana Haber'de
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ALANYA yeni haftaya kaza ve ölüm haberleri ile başladı.   Alanya'da yaşlı adam evinde ölü bulundu!, Alanya'da yolun karşısına geçemeye çalışan kadın ağır yaralandı, Alanya'da uyuşturucu tacirlerine ceza yağdı, Alanya'da motosiklette seyir halinde giderken lastiği patladı, Alanya'da safari aracı kaza yaptı turistler yaralandı. Hepsi ve daha fazlası bu akşam saat 18.00’de Dim TV (dimtv.tv) Ana Haber’de.

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DİM TV NASIL İZLENİR?

'YENİ Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tvinternet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanyaadresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.

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