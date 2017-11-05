Alanya'da kar nedeniyle mahsur kaldılar

EDİNİLEN bilgiye göre Alanya 'nın Söbüçimen Yaylası 'nda dün gece yağan kar nedeniyle 2'si çocuk 6 kişi mahsur kaldı. Dün geceden buyana mahsur oldukları öğrenilen 6 kişi için ekipler harekete geçti, kurtarma çalışmaları başladı. Gündoğmuş, Hadim ve Alanya'dan çok sayıda ekip kurtarma çalışmaları için bölgeye sevk edildi.

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