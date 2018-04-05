Alanya'da kansere bir kurban daha

ALANYA'DA yıllarca hastalara hemşire olarak hizmet verdikten sonra emekli olan Nursel Atalay Mertsöz de kanser kurbanı oldu. Uzun süredir kanserle mücadele eden iki çocuk annesi Mertsöz, dün ikindi namazına müteakip Alış Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Oba Hacıbaba Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
'KANSER HAFTASI'NDA KAYBETTİK'
Eski Alanya Sağlık Grup Başkanı olan ve halen Alanya Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi'nde (KETEM) görev yapan Dr. Mevlüt Sönmez, Mertsöz'ün vefatını sosyal medya hesabından "Kanser haftasında bir savaşçımızı daha kaybettik. Her türlü kanser farkındalığında bizleri yalnız bırakmayan Nursel Atalay Mertsöz ablamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun" şeklindeki mesajıyla duyurdu.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.