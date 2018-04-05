Alanya'da kansere bir kurban daha

ALANYA'DA yıllarca hastalara hemşire olarak hizmet verdikten sonra emekli olan Nursel Atalay Mertsöz de kanser kurbanı oldu. Uzun süredir kanserle mücadele eden iki çocuk annesi Mertsöz, dün ikindi namazına müteakip Alış Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Oba Hacıbaba Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

'KANSER HAFTASI'NDA KAYBETTİK'

Eski Alanya Sağlık Grup Başkanı olan ve halen Alanya Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi'nde (KETEM) görev yapan Dr. Mevlüt Sönmez, Mertsöz'ün vefatını sosyal medya hesabından "Kanser haftasında bir savaşçımızı daha kaybettik. Her türlü kanser farkındalığında bizleri yalnız bırakmayan Nursel Atalay Mertsöz ablamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun" şeklindeki mesajıyla duyurdu.