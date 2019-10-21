Alanya'da kanalizasyon hattı yenilendi
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Alanya'da Hacımehmetli Mahallesi'ndeki kanalizasyon hattını yeniledi.
GÜNCEL 21.10.2019, 14:20
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Alanya'nın merkezi başta olmak üzere kanalizasyon ve alt yapıda sorun yaşanan yerlerdeki çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kanalizasyon altyapısında sorun olan ve sağlıklı işlemeyen hatlar tek tek yenileniyor.
HAT YENİLENDİ
Alanya ASAT Şube Müdürlüğü ekipleri, Hacımehmetli Mahallesi'nde sağlıklı hizmet veremeyen 1 kilometre uzunluğundaki kanalizasyon hattını yeniledi. Diğer kurumlara ait altyapı hatlarının da geçtiği güzergah titizlikle açılırken, hatların zarar görmemesi için büyük itina gösterildi. Zorlu çalışmanın ardından eski kanalizasyon hattı çıkarılarak, yerine yenisi monte edildi. Böylece Hacımehmetli Mahallesi'ndeki sorun da giderilmiş oldu.
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